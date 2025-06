Bolsonaro e aliados vão para banco dos réus em interrogatório no STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados que formaram a cúpula de seu governo vão se encontrar presencialmente hoje no STF (Supremo Tribunal Federal) nos interrogatórios da ação penal sobre a trama golpista para mantê-lo no poder.

O que aconteceu

Supremo interroga a partir desta tarde os réus do chamado "núcleo crucial" da trama golpista. O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação no STF, marcou sessões de hoje até sexta para ouvir os oito acusados.

Réus se encontram e ficam frente a frente com Moraes. As audiências serão presenciais na sala de sessões da Primeira Turma do STF, que foi adaptada para receber a todos como uma espécie de tribunal do júri.