Bolsonaro no banco dos réus: ex-presidente pode ficar em silêncio no STF?

Direito de permanecer calado diante de autoridades está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Este direito também está previsto no artigo 186 do Código de Processo Penal. A decisão assegura ao interrogado o direito de não produzir provas contra si.

Silêncio não pode ser interpretado como prejuízo da defesa. Ainda segundo a Constituição, o fato de o interrogado ficar em silêncio não pode ser interpretado como um prejuízo, já que não se equipara a uma confissão.

Ex-presidente indicou que irá responder perguntas

Apesar de poder ficar em silêncio, Bolsonaro sinalizou que deve colaborar com a sessão. Ao ser questionado por jornalistas na semana passada, o ex-presidente afirmou que irá responder às perguntas "sem problema nenhum". "Eu acho que é excelente a ideia de, ao vivo, nós falarmos sobre golpe de Estado. Estou muito feliz de termos a oportunidade de esclarecer o que aconteceu", disse Bolsonaro.

Também na semana passada, diante de um grupo de mulheres do Partido Liberal, Bolsonaro voltou a comentar sobre o interrogatório. Com um tom conciliador, ele afirmou que comparecerá perante os juízes sem querer desafiar ninguém. "Estarei lá com a verdade do nosso lado."

Como será esta fase da ação penal

Cúpula do governo Bolsonaro vai ser ouvida. Além do ex-presidente, serão interrogados seu ex-ajudante de ordens Mauro Cid, os ex-ministros Braga Netto (Casa Civil), Augusto Heleno (GSI), Anderson Torres (Justiça) e Paulo Sérgio Nogueira (Defesa), o ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem e o ex-comandante da Marinha Almir Garnier.