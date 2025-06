Bulla: Cara a cara, Bolsonaro e Moraes fazem encontro histórico e simbólico

Não devemos ter uma grande notícia em termos de um embate entre Moraes e Bolsonaro no decorrer desse depoimento. O ex-presidente disse que 'não irá para lacrar', mas estará em um momento delicado perante a Justiça. Ele não está mais ali como um ator político, mas ele nunca deixa de ser um por ser ex-presidente.

Vejamos como se desenrolará Moraes e Bolsonaro frente a frente. Essa é a grande expectativa do dia, muito mais do que eles vão falar. As defesas já vêm se manifestando e o ex-presidente deu algumas entrevistas. Já sabemos um pouco a linha do que ele fala em relação a essa situação.

Esperamos muito mais como será esse encontro e se ele se dará com contenção e normalidade, ou se haverá algum entrevero entre os dois do que em relação ao que eles falarão. Beatriz Bulla, colunista do UOL

Bulla ressaltou a importância histórica de um grupo do alto escalão de um governo, com a presença de um ex-presidente, estar no banco dos réus diante dos ministros do Supremo.

Há um esforço por parte do Supremo de julgar isso ainda em 2025 para evitar que essa ação, que é politicamente muito sensível, seja transferida para o ano que vem, quando haverá eleições presidenciais.