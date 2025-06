Congresso não tem compromisso de aprovar a MP que muda impostos, diz Motta

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou hoje que o Congresso Nacional não tem o compromisso de aprovar as medidas propostas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para substituir o aumento do IOF.

O que aconteceu

"Não há, do Congresso, o compromisso de aprovar essas medidas que vêm da Medida Provisória", disse Motta. "O compromisso sobre as medidas que virão na Medida Provisória foi de o Congresso debater e analisar. Penso que terão medidas que serão apoiadas, medidas que não serão apoiadas, que terão mais dificuldade e, a partir daí, vamos ver o que, de fato, passa dessa Medida Provisória", afirmou Motta em evento organizado por veículos do Grupo Globo.

Motta alertou que pode haver um "descasamento" entre propostas do governo e a aceitação do Congresso. Caso as medidas sejam rejeitadas pelos parlamentares, há risco de novos aumentos de impostos do governo para cumprir a meta fiscal, avaliou o deputado. "Se o Congresso não concordar com muitas medidas que o governo trazer, vai haver um descasamento, e nós vamos, daqui a dois, três meses, discutir qual vai ser o decreto, a medida que vai vir para aumentar imposto, para compensar o gasto", declarou o presidente da Câmara.