Quais as denúncias contra cada réu que depõe nesta semana na trama golpista

A possibilidade de derrota no pleito vindouro fez com que a organização criminosa se antecipasse, escalando os ataques às urnas eletrônicas, a fim de lhes desgastar a idoneidade perante a população, preparando os ânimos para movimentos de rebeldia contra os resultados negativos para o grupo.

O aumento progressivo da agressividade nos discursos de JAIR MESSIAS BOLSONARO integrava a execução de seu plano de dissolvência das estruturas democráticas. O Presidente da República sabia que a ruptura institucional não dispensaria o recurso da força, para o quê a população haveria de estar disposta. Daí que, além de incitar publicamente as Forças Armadas, passou a atacar dolosamente alvos específicos, representantes das instituições democráticas que lhe poderiam enfrentar.

Na mesma data em que houve a publicação tardia do Relatório de Fiscalização do Sistema Eletrônico de Votação do Ministério da Defesa (que deveria ter sido apresentado antes do segundo das eleições), foi criado e impresso, nas dependências do Palácio do Planalto, o plano denominado "Punhal Verde Amarelo", para apresentação a JAIR MESSIAS BOLSONARO e seu endosso. O discurso encontrado na sala de JAIR MESSIAS BOLSONARO reforça o domínio que este possuía sobre as ações da organização criminosa, especialmente sobre qual seria o desfecho dos planos traçados - a sua permanência autoritária no poder, mediante o uso da força.

Mauro Cid

Mauro Cid, tenente-coronel do Exército e ex-ajudante do ex-presidente Jair Bolsonaro, durante depoimento à CPI do 8 de Janeiro Imagem: Adriano Machado - 24.ago.2023/Reuters

Mauro Cid é ex-ajudante da Presidência e autor da delação que ajudou a embasar a denúncia da PGR. Cid teria sido o porta-voz do ex-presidente na trama golpista, participado das reuniões do plano "Punhal Verde e Amarelo" e recebido informações sobre o monitoramento paralelo da Abin de autoridades como o ministro do STF Alexandre de Moraes.