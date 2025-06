Motta diz que vai cumprir decisão do STF sobre perda de mandato de Zambelli

Motta destacou que o caso é "atípico" e não há margem para questionamentos regimentais. Ele também mencionou as circunstâncias incomuns do caso, incluindo o fato de Zambelli ter fugido para a Itália após a condenação inicial — o que, segundo ele, acelerou a análise final do STF.

Ela decidiu ir para outro país para ter uma oportunidade de não cumprir uma possível pena que o Supremo já tinha decidido em um dos processos que ela tem. O STF, penso eu, também por causa dessa decisão dela, antecipou a análise dos embargos e concluiu o julgamento na última semana.

Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados

Perda de mandato

Perda de mandato de Zambelli foi determinada em janeiro. Antes mesmo da condenação pelo STF, a parlamentar havia sido condenada na Justiça Eleitoral pela prática de abuso de poder político e midiático. Em razão dessa outra condenação por ilícitos praticados na campanha eleitoral, foi cassado o diploma da deputada pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo).

Relator votou pela cassação e inelegibilidade de Zambelli. José Antonio Encinas Manfré votou pela cassação do diploma e para torná-la inelegível por oito anos. Durante o julgamento, argumentou que a deputada divulgou informações inverídicas sobre o processo eleitoral de 2022 e montou uma "teia de desinformação", utilizando as redes sociais e sites para abusar dos meios de comunicação.