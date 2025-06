Interrogatório de Mauro Cid coloca à prova a fama de mau de Moraes

Ambos só estavam lá porque o ex-funcionário resolveu contar o que sabia sobre as andanças do então chefe para evitar a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao fim das eleições de 2022.

E se agora ninguém especula o que Bolsonaro disse ao pé do ouvido de Mauro Cid é porque Moraes só liberou o tapinha nas costas e as continências (pois público-alvo) como cumprimento.

Bolsonaro quis tanto adiar esse reencontro que passou dez minutos no banheiro vendo vídeos na internet. Do quê? Não sabemos. Fato é que Mauro Cid até gaguejou, mas não se negou a dizer em público o que contou no escurinho da sala de depoimento da PF. Os outros sete réus da trama ouviam com atenção o rapaz tão solícito —como ele mesmo se descreveu— entregar o ex-chefe. O ex-ministro da Defesa Paulo Sergio Nogueira, por exemplo, estava com cara de quem não almoçava desde o governo Bolsonaro. E parecia querer palitar os dentes com os ossos do depoente.

Quem parecia indiferente era o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional que cochilou algumas vezes durante a audiência. Era ele, vale lembrar, o responsável pela segurança do presidente. Para ver o risco que o chefe correu nesses anos todos.

No momento mais tenso, o tenente-coronel precisou confirmar a Moraes que, sim, os chefes chegaram a cogitar prender o ministro do STF para encontrar caminho livre para o golpe. Isso na versão mais enxuta do plano. Na mais expandida a ideia era prender Moraes e os outros dez ministros da corte. Entre cortar a bola e manter a fama de mau, Moraes não pensou duas vezes. "[Para] o resto foi concedido um habeas corpus", ironizou o ministro.

Risos.