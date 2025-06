Jurista: Falas de Cid em depoimento deixam Bolsonaro em cenário golpista

As afirmações do delator Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), que confirmou a elaboração de uma minuta do decreto do golpe e a tentativa de prender o ministro do STF Alexandre de Moraes, deixam o ex-presidente dentro do cenário golpista, avaliou o jurista Márlon Reis no UOL News - Edição Especial, do Canal UOL.

Isso o deixa irremediavelmente dentro do cenário golpista. Nós estamos falando de um crime que pressupõe uma tentativa, mas não existe o golpe. Existe o 'tentar o golpe', o 'se mobilizar' no sentido do golpe.