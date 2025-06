X recorre contra decisão de Moraes que suspendeu perfis de Zambelli

O X recorreu nesta manhã da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que mandou suspender as contas das deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) na plataforma.

O que aconteceu

X questionou a decisão após cumpri-la. No recurso, a empresa pede que a decisão seja revista e alega que a suspensão deveria se limitar a conteúdos ilícitos ou então que deveria ser dado um prazo limite de suspensão.

Postura da empresa se assemelha à de outras big techs. Como revelou o UOL, o Google já usou argumentos semelhantes no ano passado.