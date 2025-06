2º dia de réus no STF começa com ex-chefe da Marinha e pode ter Bolsonaro

Os réus são interrogados pelo ministro relator, Alexandre de Moraes. Depois, é a vez do procurador-geral da República, Paulo Gonet. Em seguida, as defesas dos outros réus podem questionar os depoentes.

Garnier será o terceiro interrogado. Ontem, Moraes interrogou Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-chefe da Abin (Agência Brasileira de Inteligência).

Luiz Fux também participou dos interrogatórios. Além de Moraes, ele foi o único ministro da primeira turma a comparecer à sessão de ontem e fez perguntas a Cid e Ramagem.

Lei estabelece que o delator deve ser ouvido antes dos outros. O objetivo é assegurar que os outros réus conheçam as acusações e informações trazidas pelo colaborador antes de falarem, garantindo assim o amplo direito de defesa. Os outros acusados depõem por ordem alfabética.

Depois de Cid, STF segue ordem alfabética. Após Garnier serão ouvidos o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno. As sessões estão marcadas até sexta, mas podem terminar antes.

Bolsonaro é o sexto da lista. A expectativa é que isso ocorra na quarta, mas há possibilidade, dado o ritmo do interrogatório de Ramagem, que o ex-presidente seja interrogado ainda hoje. Ele acompanhou as oitivas de Cid e do ex-chefe da Abin ontem.