Julgamento no STF: quem é o advogado que pediu atraso na sessão para jantar

No primeiro dia de interrogatórios dos réus do chamado "núcleo crucial" da trama golpista, realizado ontem no STF, o advogado de defesa do general Augusto Heleno, Matheus Mayer Milanez, viralizou ao pedir ao ministro Alexandre de Moraes para que atrasasse o início da sessão de hoje, já que havia tomado somente café da manhã e que gostaria "minimamente de jantar".

Quem é Milanez

O advogado é graduado pela UnB (Universidade de Brasília). Nascido em 1991, ele é especialista em direito penal e processo penal pelo IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa) e mestrando em direito penal também pela UnB.

Na mesma universidade, Milanez atua como professor voluntário. Segundo biografia no site do escritório do qual é sócio, ele é responsável pela disciplina "Penal 2 - Crimes Contra a Administração Pública". O advogado atua em crimes financeiros e de colarinho branco, direito penal empresarial, crimes contra a propriedade industrial e imaterial, entre outros.