Almirante negou ter visto documento sobre golpe e disponibilizado tropas

Neste dia não houve conclusão nem deliberações, que eu me lembro nesse dia. O preocupava a ele [Bolsonaro] e aos demais ministros, incluindo o da Defesa, era qualquer questão que pudesse descambar para algo não muito agradável. Essa era a tônica. E não houve conclusões, não houve discussões. Eu me lembro que o presidente interrompeu essa reunião, dizendo que talvez nos convocasse em outro momento, mas que ele estava pensando, era um estudo, alguma coisa que me parecia que ele estava estudando.

Essa reunião, ela foi uma reunião, para dizer o mínimo, estranha. Estranha porque ela, coisa rara nas nossas reuniões, ela meio que se encerrou antes. Quando eu entrei, eu já percebi que tinha havido algum tipo de desentendimento ou de alguma discussão anterior tinha acontecido. O ministro não abriu nenhuma pauta. Parecia estar chateado com o desenrolar da conversa. E a reunião foi encerrada. Ou seja, eu não tive nem participação ativa nenhuma nessa reunião porque eu não vi assunto, digamos assim.

Almir Garnier, ex-chefe da Marinha durante o governo Bolsonaro

Os réus são interrogados pelo ministro relator, Alexandre de Moraes. Depois, é a vez do procurador-geral da República, Paulo Gonet. Em seguida, as defesas dos outros réus podem questionar os depoentes.

Garnier é o terceiro interrogado. Ontem, Moraes interrogou Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-chefe da Abin (Agência Brasileira de Inteligência).

Bolsonaro é o sexto da lista. A expectativa é que isso ocorra na quarta, mas há possibilidade, dado o ritmo do interrogatório de Ramagem, que o ex-presidente seja interrogado ainda hoje. Ele acompanhou as oitivas de Cid e do ex-chefe da Abin ontem.

Apenas Braga Netto vai ser ouvido de forma virtual. Ele está preso no Rio de Janeiro e vai acompanhar o processo por meio de videoconferência, e será o último a falar (veja a lista completa ao final).