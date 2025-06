Após ataques a Moraes, Bolsonaro surge comedido e contradiz Cid e generais

Assunto teria sido levantado por Freire Gomes. De acordo com o brigadeiro Baptista Junior, comandante da Aeronáutica, Freire Gomes teria ameaçado prender Bolsonaro em caso de golpe. Segundo Bolsonaro, não houve voz de prisão e nem mudança dos nomes à frente das Forças Armadas em função do alinhamento à tentativa de golpe, que ele diz que não aconteceu.

Diante de Moraes, Bolsonaro disse que "golpe é abominável". O ex-presidente, porém, participou de "brainstorming" sobre prisão de autoridades, segundo oficiais-generais. No interrogatório de hoje, Bolsonaro afirmou que em nenhum momento pensou "em fazer algo ao arrepio da lei ou da Constituição".

Golpe é uma coisa abominável. O golpe até seria fácil começar. O after day que é simplesmente imprevisível e danoso para todo mundo. O Brasil não poderia passar por uma experiência dessa. E não foi sequer cogitado essa hipótese de golpe no meu governo. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República

Reunião com comandantes debateu golpe. Em depoimento ao STF no dia 3 de junho, Freire Gomes admitiu participação em uma reunião em novembro de 2022 na qual foi discutida a minuta do golpe, que previa a prisão de ministros do STF e outras medidas. As mesmas informações também foram confirmadas pelo brigadeiro Baptista Junior, ex-comandante da Aeronáutica.

Ex-ministro da Defesa diz que viu versão do documento em reunião com presença do ex-presidente. "Tive contato no dia 7 de dezembro, numa projeção de considerandos, em uma reunião com o presidente Bolsonaro. Depois, nada de minuta de golpe", afirmou o general Paulo Sérgio Nogueira durante seu interrogatório, realizado logo após a fala de Bolsonaro.

Ex-presidente admitiu que cogitou decretar estado de sítio. A ideia teria surgido depois que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) rejeitou o pedido do PL para anular parte dos votos do segundo turno. O partido foi multado em R$ 22,9 milhões por má-fé ao questionar o resultado das eleições."Sobrou para gente buscar uma alternativa na Constituição", disse Bolsonaro.