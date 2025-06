Bolsonaro nega golpe, critica urna eletrônica e até brinca com Moraes

Bolsonaro confirmou que a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), hoje foragida, levou o hacker Walter Delgatti Neto para uma reunião. "Eu o recebi, mas não senti confiança nele", afirmou o ex-presidente.

Ele questionou decisões do TSE que afetaram sua campanha. O tribunal não permitiu que ele usasse imagens do 7 de Setembro de 2022 e do funeral da rainha Elizabeth. A corte eleitoral viu abuso de poder nesse caso.

Bolsonaro disse que quis proteger as urnas. "Meu objetivo sempre foi mais uma camada de proteção das eleições de modo que evitasse qualquer conflito, qualquer suspeição. A intenção minha não é desacreditar, sempre foi alertar."

Bolsonaro é acusado de liderar toda a organização, montada para mantê-lo no poder mesmo depois da derrota nas eleições de 2022. Segundo a PGR, o ex-presidente fez vários discursos para desacreditar o processo eleitoral e desgastar a imagem das instituições junto à população, coordenar ações de interferência das eleições, como as blitze da PRF, além de conhecer o plano "Punhal Verde e Amarelo", que previa o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes.

Teve brincadeiras e descontração no depoimento. Bolsonaro perguntou: "Posso fazer uma brincadeira?". Moraes respondeu: "O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes", disse, bem-humorado. O ex-presidente, então, prosseguiu: "Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26", afirmou, rindo. O ministro retrucou: "Eu declino".