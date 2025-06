Bolsonaro diz que 'lutou pelo voto impresso'; como funciona urna eletrônica

Esse documento é impresso em cinco vias e encaminhado, juntamente com a memória, para o TRE da região, em um envelope lacrado.

Os dados da memória da urna são codificados e, por precaução, continuam armazenados em um cartão de memória dentro da urna, funcionando com uma espécie de backup.

Ao chegar no TRE, os dados do cartão da urna são lidos e os votos são, enfim, contabilizados. Ao final da votação, são enviados para o Tribunal Regional Eleitoral.

Como é a contagem de votos?

No Brasil, existem duas modalidades de contagem de votos: proporcional e majoritária.

A votação majoritária é voltada para cargos do poder executivo, como presidente, governador, e no poder legislativo, para o cargo de senador. Neste ano, a eleição para prefeitos utilizará esse método. Nesse tipo de contagem, vence o candidato que tiver mais votos no pleito.