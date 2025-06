Bolsonaro diz que prestou depoimento de 'cabeça erguida e espírito sereno'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou hoje que foi interrogado pelo ministro Alexandre de Moraes de "cabeça erguida e espírito sereno".

O que aconteceu

Bolsonaro publicou um texto nas redes sociais após o fim do interrogatório no STF. Ele afirmou que depôs "de cabeça erguida, com a consciência tranquila e o espírito sereno de quem sabe que é inocente".

"Respondi a cada pergunta com transparência e convicção", escreveu. "Quem tem a verdade como companheira não teme ser questionado —e jamais se curva diante da injustiça."