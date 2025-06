Braga Netto diz que delator Mauro Cid mentiu em depoimento

Eu sou um democrata. Eu não iria apoiar um plano que falasse de atentado contra autoridades do Legislativo, autoridades do Executivo. Não iria participar de um plano desse.

General Braga Netto

Ataques a chefes das Forças foram 'mensagens tiradas de contexto'. General falou que as mensagens em que pede para que "sentem o pau" no general Freire Gomes, então comandante do Exército, e no brigadeiro Baptista Júnior, ex-chefe da Marinha, que não teriam aderido ao golpe, foram tiradas de contexto. Depois, disse que não se lembrava de tê-las enviados.

Braga Netto justifica presença em reunião para montar plano de governo com Bolsonaro. "Eu estava trabalhando no PL e estava encarregado de fazer o plano de governo, o que eu nunca tinha feito. Para mim era interessante para escutar a opinião dos ministros para tirar alguma coisa que interessasse para mim no plano de governo."

General está preso no Rio. Ele depõe por videoconferência ao lado de seus advogados. Ele foi candidato a vice na chapa de Bolsonaro pela reeleição.

Moraes brincou sobre situação de Braga Netto. "Eu sei que o senhor está preso. Fui eu que decretei", afirmou, arrancando risadas no plenário.