Ex-ministro da Defesa de Bolsonaro pede desculpas por falas contra urnas

Depois de 47 anos de Exército, coincide com essa reunião em que eu trato com palavras não adequadas, completamente inadequadas, o trabalho do Tribunal Superior Eleitoral. Foram palavras mal colocadas. Dar a entender de chamar o TSE de inimigo, isso jamais, em tempo algum. A assunção de Vossa Excelência melhorou a minha vida.

Nunca peguei em minuta de golpe. Nunca tratei de minuta de golpe com meus três comandantes.

Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa

Bolsonaro ficou "pesaroso, depressivo e doente". Paulo Sérgio Nogueira afirmou que, após o segundo turno das eleições de 2022, Jair Bolsonaro teria ficado deprimido e doente. O ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, teria comentado que o ex-presidente se animava quando os comandantes das Forças Armadas iam ao Palácio da Alvorada.

Segundo ele, os 15 dias após o segundo turno foi como um "velório". "Eu me preocupei com a saúde do presidente. Eu ia para lá [Alvorada], o Cid dizia para a gente: 'o presidente está ruim, quando vocês vêm para cá ele se sente bem'. Eu tratei com os três comandantes e falei o seguinte: 'vocês três façam uma escalinha, para quando um vai, quando o outro vai para poder conversar com o presidente e ele melhorar o visual dele. E isso aconteceu", comentou.

General já havia ficado calado em depoimento à PF. Em fevereiro, ele também não respondeu aos questionamentos da Polícia Federal.