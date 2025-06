Ex-ministro da Defesa de Bolsonaro sugere 'acareação' com Baptista Júnior

Ele narrou a hipótese de prisão mencionada pelo general Freire Gomes de forma diferente. "Não é uma coisa simples se esquecer do general tratando de uma hipótese de prisão. Não foi ordem de prisão como vi na imprensa, foi hipótese. A minha palavra eu mantenho: por educação, ele disse ao presidente que por hipótese teria que prendê-lo."

Em depoimento, Freire Gomes apresentou versão diferente. Em seu depoimento, general foi mais ameno e disse que teria alertado o presidente que ele poderia ser "enquadrado juridicamente" se insistisse em algumas teses que saíam do "aspecto jurídico".

Ele também confirmou que o almirante Garnier, então comandante da Marinha, se colocou à disposição do presidente. "Eu tenho uma visão muito passiva do almirante Garnier. Em uma dessas reuniões, chegou o ponto em que ele falou que as tropas da Marinha estariam à disposição do presidente."

Golpe não se concretizou por falta de concordância das Forças Armadas. O brigadeiro disse que não houve golpe porque "não houve participação unânime das Forças Armadas".

Ele disse que soube que o general Braga Netto foi um dos que fizeram ataques após suas declarações. "Não só à minha pessoa, mas à minha família, o que foi muito difiícil e ainda tem sido muito difícil porque tem muita gente insana."

Ex-comandante da FAB também rebateu tese bolsonarista. Em seu depoimento, ele relatou que participou de diversas reuniões com Bolsonaro com os comandantes das demais Forças Armadas e o ministro da Defesa e deixou claro que, na reunião do dia 14 de novembro, eles trataram mais do que apenas de "possibilidades jurídicas". O ex-presidente tem afirmado que discutiu "hipóteses" com os comandantes.