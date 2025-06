'Minuta do Google', 'Bom dia para cavalo': as frases de hoje no STF

O que eu disse foi que se perder a eleição, já era. Se perder a eleição, não há mais o que fazer. Foi isso que eu quis dizer. Claro que de uma forma aí mal-educada, mas o que eu quis dizer ali era exatamente isso, que nós precisávamos trabalhar para ganhar a eleição.

Anderson Torres também foi questionado sobre um celular que perdeu nos Estados Unidos, na véspera do 8 de Janeiro.

Naquele momento, acho que o momento mais duro da minha vida, eu com três crianças pequenas nos Estados Unidos, saí daqui como secretário de Segurança e saiu minha prisão no dia 10. Isso me deixou completamente transtornado, eu não tenho vergonha de falar. Perdi o equilíbrio completamente com aquela notícia da prisão. Três crianças pequenas nos Estados Unidos, pela primeira vez, a realização de um sonho das crianças se tornou um pesadelo para mim. E, nesse contexto, eu acabei perdendo meu celular, perdi uns dólares, perdi... E isso foi muito ruim para a minha defesa, ministro. Como eu disse ao senhor, eu não tinha nada a esconder, tanto que cheguei aqui e forneci a senha da nuvem do celular para a Polícia Federal.

Eu fiquei bastante preocupado com a questão dos acampamentos. Até então, não havia tido nenhum ato violento, não havia tido nada, mas depois daqueles atos no centro de Brasília, a tentativa de invasão da sede da Polícia Federal e tudo aquilo que aconteceu ali no dia 12 [de dezembro de 2022], eu fiquei, no mínimo, cismado com aqueles acampamentos.

A verdade, ministro, não é a minuta do golpe. Eu brinco que é a minuta do Google, porque está no Google até hoje. Esse documento, ministro, foi entregue no meu gabinete, no Ministério da Justiça. Eu levava diariamente duas pastas para a minha residência, uma delas contendo a agenda do dia seguinte, eventuais minutas de discurso, coisas nesse sentido, e outra com documentos gerais que vinham no ministério. Eu realmente nem me lembrava dessa minuta, fui ver isso quando foi apreendido pela Polícia Federal, foi uma surpresa.