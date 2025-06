Garnier tranca o jogo no STF com sorriso irônico e óculos à la Geisel

Tanto existem, prosseguiu, que ele chegou atrasado a uma reunião em que os pares discutiam um golpe de Estado - e ele nem percebeu nem guardou na memória se os colegas queriam ou não prender ministros do Supremo. A explicação é que Bolsonaro fala tanto e de maneira tão caótica que é difícil prestar atenção em tudo o que sai dali.

Garnier foi além. No figurino preparado para o julgamento, disse que os militares não são conselheiros políticos e devem se ater a seus papeis e à hierarquia militar - numa estocada direcionada ao brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Junior, que relatou ao STF o incômodo dele e do então chefe do Exército, general Freire Gomes, com a pressão de Bolsonaro por um golpe. O incômodo gerou a menção a uma possível prisão do então presidente.

(A certa altura, o almirante disse, sempre contendo o sorriso, que poderia ser auto-explicativa a crítica de um outro militar a Baptista Júnior que o acusava de "querer mordomias" antes de orientar os ataques contra ele nas redes. Não explicou por que, dos chefes militares, ele foi o único a ser poupado pelo gabinete do ódio).

Militar não tem que opinar sobre questões políticas, disse Garnier, antes de ser confrontado, por Moraes, com uma declaração à imprensa em que opinava sobre questões políticas, as urnas eletrônicas e até sobre o direito de Bolsonaro "dizer o que ele quiser". A resposta foi outro sorriso no canto da boca.

Apesar do figurino, o ex-chefe da Marinha se enroscou diversas vezes. Como quando tentou explicar por que não participou da cerimônia de transmissão do cargo ao sucessor no fim de ano. Em vez disso, enviou uma mensagem protocolar. Ele quase foi às lágrimas dizendo que gostaria, sim, de uma despedida após 52 anos na Marinha. Quase. Negar as intenções golpistas é uma coisa. Fingir ter sentimento a essa altura do campeonato já era demais.

Sem corar, Garnier disse ter assistido em choque, de casa, já emocionalmente "sobrecarregado" e distante do poder, aos ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro. Classificou o episódio como "muito triste" e "grave". Como se esperasse que dos acampamentos saísse uma instalação artística.