General Heleno fica calado em perguntas de Moraes e só responde a advogado

Moraes registrou as perguntas mesmo assim. Ele questionou sobre a agenda encontrada com um roteiro para o golpe e declarações do general em diálogos, por exemplo, com Bolsonaro.

Outra questão não respondida foi sobre arquivo em que se planejava um gabinete após a ruptura institucional. O general Heleno, então chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), ficaria como chefe desse suposto gabinete. Depois, para seu advogado, ele negou saber de qualquer plano nesse sentido.

Advogado perguntou sobre frases ditas em reunião com ministros durante as eleições. Matheus Mayer Milanez questionou sobre intenção de golpe, o que Heleno negou. "As decisões de cunho político paravam entre eu e meus assessores", afirmou o general. "Não havia clima para fazer pregações políticas ou utilizar os servidores para atitudes politizadas. Isso não acontecia."

Sem tempo para infiltrar agente nas eleições, diz Heleno. Ele comentou a declaração dada em reunião de julho de 2022, em que menciona que a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) faria uma infiltração nas campanhas eleitorais daquele ano. Ele negou a intenção de infiltrar um agente nas campanhas. "Não havia tempo para fazer infiltração, a ideia era acompanhar de perto o que acontecia e agir em prol de não realização de coisas que fossem prejudicar o andamento das campanhas", afirmou.

À sua defesa, general disse ter agenda. Ele não quis responder para Moraes, mas seu advogado reiterou a pergunta de outra forma e Augusto Heleno confirmou ter um caderno de anotações que sempre usava. A defesa disse, porém, que não encontrou a agenda dentro do material que foi juntado aos autos.