Cotado a vice de Lula, Helder despista sobre 2026 e prega lealdade do MDB

"Meu foco integral, até o dia 2 de abril de 2026, é em retribuir a confiança e o carinho que devo cultivar com os paraenses", diz. Este é o prazo para desvinculação de quem exerce cargo público e pretende se candidatar a outro posto nas eleições. Ele já foi reeleito, quando venceu em primeiro turno, em 2022.

O governador não anuncia, mas tampouco esconde a vontade de aumentar a projeção nacional. "Tenho consciência de que eu tenho uma brutal responsabilidade com o Brasil, que é fazer uma COP que dê orgulho e faça o Brasil ser bem apresentado para o mundo a partir de Belém", afirmou. A conferência, marcada para novembro, será o maior evento dos seus oito anos de mandato.

Articuladores mais pragmáticos do Planalto dizem que a vaga tem de ir ao MDB. Com três ministros no governo, o partido segue uma das maiores potências do centrão (mesmo perdendo espaço progressivamente para o PSD e, agora, para o União Progressista) e é, entre os três, a legenda mais próxima e mais fiel a Lula (e com menos número de bolsonaristas).

A união tampouco é recente. Com o bom relacionamento com Lula herdado do pai, Helder já teve apoio do presidente em 2014, na reeleição de Dilma Rousseff (PT), quando foi derrotado no segundo turno por Simão Jatene (PSDB). Em 2022, na sua reeleição, ele deu apoio informal ao petista já no primeiro turno, quando o partido ainda tinha a então senadora e hoje ministra Simone Tebet (MDB-MS) como candidata oficial.

Outro nome cotado é o do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD). Como Helder, o carioca é uma figura de centro com popularidade em alta e, hoje, ações voltadas a políticas sociais bem aceitas na centro-esquerda. No Planalto, pondera-se, no entanto, que a negociação com o PSD dos governadores Eduardo Leite (RS) e Ratinho Jr. (PR), também presidenciáveis, é mais complicada.

O paraense é influente no MDB. Dos governadores com mais alta taxa de popularidade do país e filho de um dos caciques do partido, ele é da ala emedebista mais próxima do petista, concentrada em especial no Norte e no Nordeste.