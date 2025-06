Heleno barra perguntas de Moraes e chuta contra o próprio gol em depoimento

Alexandre de Moraes não conseguiu tirar de Augusto Heleno nenhuma resposta às perguntas preparadas para o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional de Jair Bolsonaro durante o interrogatório de hoje.

Arrancou, em vez disso, não uma, mas duas gargalhadas do general da reserva ao trollar seu advogado Matheus Milanez no início e no fim da audiência.

Milanez viralizou na véspera ao pedir para Moraes adiar o início dos depoimentos no dia seguinte. "São 20h, a audiência amanhã é às 9h, e nós viemos em um carro só. Ainda preciso levar o general para casa, e eu mesmo preciso ir para a minha. Eu minimamente quero jantar... Excelência, eu só tomei café da manhã hoje, quase nada mais", disse o advogado.