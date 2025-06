Julgamento ao vivo na TV Justiça: assista agora aos depoimentos no STF

O STF faz o segundo dia de interrogatórios dos réus do chamado "núcleo crucial" da trama golpista. Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, e ex-ministro da Justiça Anderson Torres, foram os primeiros nomes. Agora, é a vez do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno (assista ao vídeo acima).

O que aconteceu

Garnier foi chefe da Marinha entre abril de 2021 e dezembro de 2022. Segundo a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República), ele teria aderido à proposta golpista e dito a Bolsonaro que sua tropa estava à disposição do ex-presidente.