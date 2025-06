Julgamento de Bolsonaro ao vivo: assista aos depoimentos de hoje no STF

O STF faz o 2º dia de interrogatórios dos réus do chamado "núcleo crucial" da trama golpista. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é o sexto da lista e pode ser interrogado na tarde de hoje.

Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, e ex-ministro da Justiça Anderson Torres, foram os primeiros nomes do dia. Agora, é a vez do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno (assista ao vídeo acima).