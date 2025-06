Ninguém me ameaçou de prisão, diz Bolsonaro sobre reunião com militares

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou hoje em depoimento ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes que em nenhum momento foi ameaçado de prisão durante as reuniões realizadas com comandantes militares.

O que aconteceu

Ao falar sobre a reunião em que teria sido apresentada a minuta golpista, Bolsonaro respondeu a Moraes que não foi ameaçado de prisão. Agora, em nenhum momento, como vi depois nos autos, alguém me ameaçou de prisão se prosseguisse naquela missão.