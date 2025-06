Onde assistir ao julgamento de Bolsonaro: veja depoimentos no STF hoje

O STF (Supremo Tribunal Federal) dá continuidade hoje aos depoimentos dos acusados pertencentes ao "núcleo crucial" da tentativa de golpe. O almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, foi o primeiro a prestar esclarecimentos. Agora é a vez do general Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Os depoimentos, exibidos pela TV Justiça, serão transmitidos ao vivo pelo UOL (assista no vídeo acima).

O que aconteceu

Os réus são interrogados pelo ministro relator, Alexandre de Moraes. Depois, é a vez do procurador-geral da República, Paulo Gonet. Em seguida, as defesas dos outros réus podem questionar os depoentes.