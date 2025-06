Jurista: Gonet pareceu 'fraco' e 'sem pilha' em depoimento de Bolsonaro

Eu acho que todos ali aproveitaram esse grande palco, que é o televisionamento. Essa é a impressão que eu tenho. Mas, na essência, isso não altera muito o conduto do processo do julgamento... nenhum juiz ali foi convencido ou se deixou convencer em razão desses questionamentos feitos. Gustavo Sampaio, professor e jurista

Kotscho: Moraes foi mais 'generoso' com Bolsonaro do que com outros réus

No UOL News, o colunista Ricardo Kotscho considerou o ministro Alexandre de Moraes mais generoso com Bolsonaro do que com outros réus durante o seu depoimento na ação que apura a suposta tentativa de golpe de Estado.

O Moraes foi muito mais generoso com o Bolsonaro do que com outros réus que ele interrogou antes. Já tinham falado que Bolsonaro faria pose de estadista e não partiria para confronto com Moraes.

Bolsonaro transformou o depoimento [ao STF] em um palanque, em um comício, e Moraes deixou. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Bolsonaro é acusado de pelo menos cinco crimes: organização criminosa armada, abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.