Sakamoto: Almirante do golpe sugere que militares mentiram. Acareação já!

O general Freire Gomes, então chefe do Exército, tinha sido mais incisivo na Polícia Federal junto ao seu depoimento como testemunha. Frente a Moraes, ele deu aquela dourada na pílula, com corporativismo. Moraes foi mais duro e lhe perguntou se estava mentindo na PF ou agora. O general manteve tudo o que havia falado, o que mostra que ele estava apenas constrangido por acusar um colega.

Garnier diz agora que não colocou as tropas à disposição, mas que foi discutida a possibilidade de implantação de um decreto da Garantia da Lei e da Ordem, que seria um instrumento através do qual o presidente Bolsonaro quereria interferir no país após o resultado das eleições. Ele disse apenas seguir a hierarquia e que não estava lá para assessorar o presidente.

Um brigadeiro diz que o almirante topou a empreitada golpista. Um general, envergonhadamente, afirmou a mesma coisa. Em seu depoimento ontem, Mauro Cid disse que colocaria Garnier no grupo dos radicais. Ou seja: acareação já! Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Para Sakamoto, os três ex-líderes das Forças Armadas deveriam ser colocados frente a frente por conta das versões diferentes sobre o envolvimento de Garnier na trama golpista.

Seria muito importante, não apenas para o julgamento da tentativa de golpe de Estado e destruição violenta do Estado Democrático de Direito como para o espírito da nação, que após o "almirante do golpe" na prática sugerir que um brigadeiro e um general mentiram, haja uma acareação já entre os ex-comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Podem colocar até o Mauro Cid no meio disso tudo. Vamos ver quem segura. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

