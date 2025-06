Julgamento de Bolsonaro no STF ao vivo: assista depoimento do ex-presidente

O depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro ao STF deve começar hoje às 14h30. Ele é um dos réus do chamado "núcleo central" da suposta conspiração golpista que é julgada em ação penal pela Primeira Turma do Supremo. Os interrogatórios desta fase, exibidos pela TV Justiça, serão transmitidos em tempo real pelo UOL (veja no vídeo acima ).

O que aconteceu

Três réus já foram ouvidos hoje. O almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, foi o primeiro a prestar esclarecimentos. Na sequência, foi a vez de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. Depois, o general Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, respondeu a perguntas do próprio advogado.