Torres fala em 'falha grave' em 8 de Janeiro, quando ele estava na Disney

Torres justifica ausência no 8 de Janeiro com férias. O ex-ministro disse que suas férias estavam programadas com a família e que ele havia comprado suas passagens no dia 21 de novembro, antes que tivesse havido qualquer manifestação com violência em Brasília.

Torres diz que nunca discutiu iniciativa de golpe e ficou "desesperado" no 8/1. Ele conta que ficou "desesperado" e que ligou "para todo mundo" em 8 de janeiro de 2023. Também negou ter participado de plano golpista. "Nunca discuti esse tipo de assunto."

Ele chamou a minuta do golpe encontrada em sua casa de "minuta do Google". Negou ser o autor do documento. Disse ainda que havia erros de português e que ela estava em sua casa para ser descartada.

Anderson Torres usa tornozeleira eletrônica durante interrogatório no STF sobre trama golpista Imagem: Mateus Bonomi - 10.jun.2025/Agif - Agência de Fotografia/Estadão Conteúdo

Nunca trabalhei isso, o documento era muito mal escrito, cheio de erros de português, concordância. Até o nome do tribunal estava escrito errado. Não é da minha lavra, não sei quem fez, quem mandou fazer e nunca, nunca discuti esse tipo de assunto.