Advogada deixa defesa de primo de Nikolas Ferreira preso por tráfico em MG

Fernandes foi preso pela Polícia Federal em 23 de maio transportando 30,2 quilos de maconha e 3,82 gramas de cocaína. Ele foi preso em um Toyota Etios de cor prata, transitando na BR-452, sentido Belo Horizonte, com a droga no bagageiro.

Defesa solicitou liberdade provisória, mas Justiça decidiu converter a prisão em flagrante em preventiva. A decisão foi proferida na audiência de custódia em 24 de maio, quando Ana Carolina Santos Machado ainda representava Fernandes. Ele está detido no presídio Professor Jacy de Assis, em Uberlândia (MG).

Fernandes é primo de Nikolas em primeiro grau —sua mãe é irmã do pai do deputado. Na semana passada, o parlamentar afirmou, em referência ao caso, que "quem é preso com drogas merece cadeia". Ele também criticou o que chamou de "tentativa forçada" de opositores de vinculá-lo à prisão. "Não é uma situação que mereça que eu perca meu tempo, até porque não é algo que me envolva. (...) O que eu vejo é mais uma tentativa frustrada de desgastarem minha imagem. E, mais uma vez, sem sucesso. Sabe o que essa notícia muda para pessoas honestas? Nada", disse.

Nikolas participou ativamente da campanha do tio em 2024, comparecendo a carreatas e reuniões no comitê eleitoral. O PL investiu R$ 430 mil na candidatura, segundo a plataforma DivulgaCand, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Em abril de 2024 o deputado federal empenhou R$ 1 milhão ao setor de saúde de Nova Serrana. Na época, Enéas era pré-candidato à prefeitura do município pelo PL, mesmo partido de Nikolas e de Jair Bolsonaro, seus principais cabos eleitorais.