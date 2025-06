Código Eleitoral tem votação adiada na CCJ do Senado para 9 de julho

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado marcou a votação do parecer de Marcelo Castro (MDB-PI) para o Novo Código Eleitoral para o dia 9 de julho, antes do recesso parlamentar.

O que aconteceu

A votação do relatório estava prevista para hoje, mas foi adiada. Um requerimento do senador Eduardo Girão (Novo-CE) tentou colocar a votação para 22 de julho, mas não teve apoio dos parlamentares, uma vez que a data está dentro do período de recesso.

Senadores terão até o dia 2 de julho para protocolar emendas. O presidente do colegiado, Otto Alencar (PSD-BA), determinou esse prazo final para que sejam protocoladas emendas, que podem alterar o texto principal.