Fase do interrogatório foi ruim para os réus no geral, analisa jurista

Em relação a Braga Netto, já há um agravamento a mais que não impera em relação aos outros réus. Justamente por isso ele passou grande parte dessa ação penal preso. Eloísa Machado, professora da Direito da FGV-SP

Ronilso: Mais que descontração, estratégia de Moraes de ironia deu certo

O estilo descontraído do ministro Alexandre de Moraes durante o depoimento dos réus do "núcleo crucial" da trama golpista foi uma estratégia que deu certo, avaliou o colunista Ronilso Pacheco.

Ali houve o encontro de duas personalidades irônicas, cada uma com seu estilo. Mais do que a descontração, a estratégia de Moraes da ironia deu muito certo. Não é uma característica do [Luiz] Fux e nem do [Edson] Fachin, talvez do Gilmar Mendes e com certeza do Flávio Dino. No plenário, Moraes e Dino são casos à parte.

Essa ironia foi extremamente importante. O gracejo era uma forma não apenas de diminuir a pressão, mas também a condição. Quando se fez um histórico de tudo o que Bolsonaro falou das afrontas, lembrei-me do Roberto Jefferson perguntando a José Dirceu 'cadê aquela empáfia, arrogância, aquele homem altivo?'. É o que Moraes poderia dizer ao Bolsonaro. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

