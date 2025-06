Salto: Hipocrisia do Congresso com corte de gastos impressiona

Mas esse tipo de relação entre o Legislativo e o Executivo, onde se faz uma reunião com todas as personalidades importantes da República, no domingo à noite, e no dia seguinte, já sai falando à imprensa exatamente o contrário [do que foi acertado], é uma coisa que nos preocupa muito. Felipe Salto, colunista do UOL

Ronilso: Bolsonaristas esquecem Débora em minutos

No UOL News, o colunista Ronilso Pacheco afirmou que a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, condenada a 14 anos de prisão pela participação nos atos golpistas de 8 de Janeiro, foi esquecida por bolsonaristas em questão de minutos. Ela ficou conhecida por pichar com batom vermelho a estátua da Justiça em frente à sede do STF (Supremo Tribunal Federal).

A Débora foi esquecida em minutos. O campo bolsonarista está procurando outro mártir para poder apontar, para eles poderem se apegar e acusar a 'ditadura brasileira'. Assim como a Carla Zambelli já foi, já rodou, já não é mais uma pessoa interessante. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

Em abril, o STF condenou a cabeleireira a 14 anos de prisão. Ela é acusada de ter praticado pelo menos cinco crimes, incluindo a tentativa de golpe de Estado (veja a lista abaixo). A defesa da mulher entrou com recurso, mas, hoje, a Primeira Turma do STF formou maioria (3 a 0) para rejeitar.

A cabeleireira foi flagrada pichando a frase "Perdeu, mané", com batom vermelho, no monumento localizado em frente à Corte durante a mobilização de bolsonaristas, em Brasília. A expressão é a mesma dita pelo ministro Barroso, em 2022, quando foi abordado por um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro enquanto caminhava em Nova York (EUA).