Deputado que presidiu sessão com bate-boca acusa bolsonaristas de tumulto

Partidos com quatro ministérios no governo, PP e União Brasil devem anunciar o fechamento de questão contra aumento de impostos e a medida provisória que deve ser editada pelo governo Lula (PT) para elevar a arrecadação, conforme apurou o jornal Folha de S.Paulo.

Há uma certa hipocrisia por parte do Congresso, que chega a impressionar. Por um acaso, o Congresso está disposto a cortar despesas?

Tem PEC para tratar da reforma administrativa à disposição do presidente da Câmara. Tem projeto na Câmara para limitar os supersalários... A questão que se coloca é se há, de fato, essa disposição. Claro que não há. Até porque discutir gastos significa discutir as emendas parlamentares. As emendas ganharam uma proporção de R$ 52 bilhões. Felipe Salto, colunista do UOL

