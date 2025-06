Gleisi critica Bolsonaro no STF: 'Evasivo, quando não mentiroso'

"Ele vai ter que responder [às acusações]", afirmou Gleisi. "Penso que é grave o que aconteceu, é ele com aqueles comandantes envolvidos nesse processo e a gente não pode deixar que a democracia seja atacada desse jeito sem a responsabilização."

Gleisi falou com a imprensa na porta do TCU (Tribunal de Contas da União). Ela representa o presidente Lula no julgamento das contas do governo em 2024.

Bolsonaro no STF

Bolsonaro se justificou sobre as críticas ao sistema eleitoral e ao Judiciário falando em retórica e desabafos. O ex-presidente negou ter indícios para as acusações feitas a ministros do Supremo. "Era um desabafo, uma retórica que não era para ter sido gravada. O senhor me desculpe", afirmou.

Segundo ele, houve "má-fé" no vazamento das imagens da reunião. Nela, o ex-presidente e seus auxiliares discutem a possibilidade de uma ruptura democrática. Ele negou também que tenha sido alvo de qualquer ameaça de prisão durante as reuniões realizadas com comandantes militares.

Bolsonaro confirmou que a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), hoje foragida, levou o hacker Walter Delgatti Neto para uma reunião. "Eu o recebi, mas não senti confiança nele", afirmou o ex-presidente.