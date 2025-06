Eventual prisão de Bolsonaro até outubro 'faz sentido', diz jurista

Bolsonaro disse, em entrevista à Folha, que uma prisão pela tentativa de golpe de Estado representaria o fim da sua vida. Ele também admitiu ter conversado sobre estados de sítio e de defesa e artigo 142, mas afirma que descartou 'logo de cara'.

O ex-presidente é suspeito de conspirar, organizar e estimular apoiadores a invadirem e depredarem as sedes dos Três Poderes no dia 8 de Janeiro de 2023, após a vitória nas eleições do presidente Lula (PT). Bolsonaro é acusado de cometer pelo menos cinco crimes: organização criminosa armada, abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Ele nega ter cometido crimes.

Bolsonaro, generais e ex-ministros, que fazem parte do chamado núcleo 1, foram ouvidos pelo STF (Supremo Tribunal Federal) nesta semana.

O interrogatório dos réus já aconteceu. Então, está pronto o processo para receber as últimas manifestações da defesa e para ser preparado o voto do ministro relator, o voto do ministro Alexandre de Moraes.

Como nós temos agora o mês de julho, que é recesso do STF, é esperado que aproveitem esse período para a preparação do voto, no começo de agosto. Vindo o voto no começo de agosto, você teria ainda um prazo para os embargos de preparação, eventuais embargos infringentes por parte dos acusados, se vier o acórdão de condenação. Então daria tempo para serem julgados até setembro ou outubro.