Maior bancada na Câmara se une à oposição e nega apoio a projetos fiscais

Maior bancada no Congresso. Juntos, União Brasil e PP somam 109 deputados, superando as bancadas do PL e do PT. No Senado, a junção dos dois partidos totaliza 14 parlamentares.

Bancada não tem proposta alternativa. Os líderes jogam no colo do Executivo a necessidade de apresentar novas medidas. Mas disseram que não vão aprovar se não tiver corte de despesas.

Contas públicas não é só cortar impostos. É cortar despesas. O governo deveria ser o primeiro a dar exemplo de austeridade.

Antonio Ruêda, presidente do União Brasil

Esse anúncio não é contra o governo e sim em favor da sociedade brasileira. Não nos furtaremos a sentar com o governo se for o melhor para o país.

Ciro Nogueira, presidente do PP

Partidos possuem 4 ministérios no governo. O União Brasil é o partido do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (AP), aliado do presidente Lula. A sigla comanda as pastas de Integração e do Desenvolvimento Regional, Turismo e Comunicações. Já o PP tem o controle do Ministério do Esporte. Os ministros não acompanharam o anúncio.

Centrão se uniu à oposição contra as medidas do governo. Senadores do PL, Republicanos, Novo e PSDB divulgaram uma nota em que apontam que as novas propostas do governo "punem o crescimento e o investimento de longo prazo do país". Em contraponto, as siglas opositoras sugerem algumas ações para evitar o aumento de impostos e aliviar os cofres públicos.