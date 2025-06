Após depoimento de réus, defesas têm 5 dias para pedir apuração de provas

Terminada a fase de interrogatórios do chamado "núcleo crucial" da investigação da tentativa de golpe de Estado, a defesa dos oito réus ouvidos no STF podem requerer, dentro do prazo de cinco dias, novas diligências para a produção de provas.

O que aconteceu

Depois disso, as partes apresentarão suas alegações finais, no prazo de 15 dias. Apenas após essa fase do processo, o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal, irá fazer o relatório do caso e preparar seu voto podendo recomendar a absolvição ou a condenação dos acusados. A conclusão da análise de Moraes, no entanto, não tem prazo estipulado pelo Regimento Interno do STF.

Vencidas estas etapas, a ação penal poderá seguir para o julgamento na Primeira Turma do STF. Ela é composta por Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux. Zanin é o presidente da turma.



A definição de qual turma julga uma ação depende do relator. Se o ministro que é relator do caso integra a Primeira Turma, o processo fica nela. É o caso da denúncia contra Bolsonaro, já que Moraes integra a Primeira Turma.