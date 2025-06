Motta diz que não serve a 'projeto eleitoral' e critica pacote de Haddad

Motta diz que setores vão reagir à taxação. "Esses títulos têm sido, na verdade, a grande fonte de financiamento no cenário de juros elevadíssimos como temos hoje em nosso país", afirmou.

Ele ressaltou ainda que as novas medidas de arrecadação do governo, em alternativa ao IOF, devem ter uma "reação ruim". "Já comuniquei à equipe econômica que as medidas que estão pré-anunciadas deverão ter uma reação muito ruim, não só dentro Congresso, como também no empresariado."

O presidente da Câmara já tinha afirmado que não há compromisso de aprovar as medidas que serão enviadas pelo governo. Ele diz que espera a publicação da medida provisória para fazer o debate e a análise com os parlamentares.

Proposta deve chegar ainda nesta semana. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou ao presidente Lula (PT) a proposta de compensação de isenção do IOF acertada com as lideranças do Congresso. O chefe da equipe econômica disse que ela só "atinge moradores de cobertura".