Ronilso: Mais que descontração, estratégia de Moraes da ironia deu certo

O estilo descontraído do ministro Alexandre de Moraes durante o depoimento dos réus do "núcleo crucial" da trama golpista foi uma estratégia que deu certo, avaliou o colunista Ronilso Pacheco na edição de hoje do UOL News.

Durante a condução dos depoimentos no STF (Supremo Tribunal Federal), Moraes teve momentos despojados ao interrogar os réus e até brincou com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao recusar um convite para ser vice dele em 2026.