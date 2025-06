STF tem maioria para negar recurso de mulher que pichou estátua com batom

A Primeira Turma do STF formou maioria (3 a 0) para rejeitar um recurso apresentado pela defesa de Débora Rodrigues dos Santos, condenada a 14 anos de prisão pela participação nos atos golpistas de 8 de Janeiro. Ela ficou conhecida por pichar com batom a estátua da Justiça em frente à sede do Supremo.

O que aconteceu

Cármen Lúcia e Cristiano Zanin acompanharam o voto do relator do caso, ministro Alexandre de Moraes. Ainda faltam os votos de Flávio Dino e Luiz Fux —como o julgamento acontece no plenário virtual, eles podem depositar suas manifestações no sistema até as 23h59 desta sexta-feira.

Se o recurso fosse acolhido, poderia abrir caminho para a revisão da decisão que condenou Débora. A defesa entrou com um pedido de embargos de declaração —tipo de recurso usado para pedir ao tribunal que esclareça pontos confusos, contraditórios ou incompletos de uma decisão.