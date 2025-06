Ala do PL rebate radicais e diz que, no STF, Bolsonaro desceu do palanque

Ex-presidente adotou um tom "mais institucional, sem abrir mão de seus valores", diz o deputado. Alguns integrantes do PL ouvidos pela reportagem afirmaram que a aposta de Bolsonaro foi adotar o estilo que utiliza no dia a dia com pessoas próximas. "Tem gente [no partido] que quer que ele vá para a guerra", disse um membro da sigla. Mas, a opção pelo tom "sereno" teve como objetivo diminuir a temperatura com a Suprema Corte.

Ironia também esteve presente nas respostas. Quando Bolsonaro perguntou a Moraes se ele poderia fazer uma brincadeira, e prosseguiu perguntando se o ministro gostaria de ser seu vice em 2026, ele reforçou, para aliados, que trabalha com o cenário de candidatura à Presidência da República no ano que vem —apesar de estar inelegível.

Bolsonaro não dormiu na véspera do interrogatório, dizem pessoas próximas. No dia seguinte ao depoimento, Bolsonaro disparou mensagens a uma pessoa próxima às 5h40 para perguntar sobre seu desempenho.

Preparação teve início no fim de semana anterior, no Palácio dos Bandeirantes. Ele teve reuniões com os advogados para preparar estratégias e os pontos que pretendia questionar da denúncia apresentada pela PGR (Procuradoria-Geral da República). O preparo ocorreu durante estadia no palácio a convite do governador e afilhado político Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Radicais mudam de postura

Um dia depois do julgamento, aliados mais radicais do PL relataram irritação diante de uma postura "mais amena" de Bolsonaro. O ex-presidente chegou a pedir desculpas em um momento do interrogatório —ao ser questionado por Moraes sobre acusações feitas por ele contra ministros da Suprema Corte em reuniões de governo.