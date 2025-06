Bolsonaro contradiz depoimento de Cid em 2 pontos, mas confirma outros 5

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contradisse dois pontos do depoimento do tenente-coronel Mauro Cid durante os interrogatórios sobre a trama golpista no STF, mas confirmou outros cinco relatos dele.

O que aconteceu

Apesar de tentar descredibilizar os depoimentos de Cid, Bolsonaro confirmou grande parte do que ele disse. Uma das estratégias da defesa é questionar e apontar contradições na delação do ex-ajudante de ordens.

Ex-presidente admitiu, por exemplo, que leu a minuta do golpe. Ao ser interrogado pelo ministro Alexandre de Moraes, ele confirmou que trechos do documento foram exibidos durante uma reunião com os comandantes das Forças Armadas. "Isso foi colocado numa tela de televisão e mostrado de forma rápida ali", disse.