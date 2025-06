Cid usou perfil no Instagram para criticar depoimentos à PF, diz revista

O tenente-coronel Mauro Cid teria criticado a forma como o delegado Fabio Shor, da Polícia Federal, conduziu seu depoimento em conversas atribuídas a ele no Instagram, reveladas hoje pela revista Veja.

O que aconteceu

De acordo com as mensagens, Cid disse que Shor é "esperto" e "sabe interrogar". "Sabe tentar te conduzir para onde ele quer chegar", teria dito o tenente-coronel, em uma conta do Instagram com o nome de "Gabriela R" (Gabriela é o nome de sua esposa). Ele foi questionado se sentia que estava falando com o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), em vez de Shor.

"AM (Alexandre de Moraes) é o cão de ataque... [o ministro Luís Roberto] Barroso é o iluminista pensador". As frases apareceram nesse perfil que, segundo a revista, foi usado por Cid. "O STF está todo comprometido", teria dito o delator.