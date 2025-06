Kotscho: Problemas que Lula enfrenta são causados pelo próprio governo

Tem uma expressão bem nossa que pode vir junto com essa 'malandragem' do Trump: 'tiro no pé'. O que ele produziu foi exatamente isso. Ele conseguiu estabelecer uma liderança democrata, com pensamento moderado, em um estado que é fortemente democrata, dando um sinal de recuperação de identidade política. Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais

Os distúrbios começaram no último fim de semana na região de Los Angeles entre imigrantes e as forças de ordem. Os manifestantes foram às ruas em protesto contra a política imigratória de Trump. A Casa Branca reagiu de forma polêmica e anunciou o envio de 2.000 soldados para a Califórnia.

Além dos milhares de soldados, Washington anunciou que 500 fuzileiros navais estavam de prontidão e poderiam ser enviados para a região, o que seria um gesto sem precedentes. O governador do estado, Gavin Newsom, chamou o movimento de uma "crise fabricada" por parte de Trump e com o objetivo político e militar de impedir a ação de estados e da oposição.

