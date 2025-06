Deputado só quer pegar celular e falar bobagem, diz Lula, sem citar Nikolas

Lula lamentou a situação "no mundo" e no Congresso. "Há uma certa raiva no ar. Há um certo desconforto entre a humanidade, há muita intriga, há muito ódio, há muito xingamento. Mesmo na Câmara, é um clima muito ruim", disse o presidente, em evento que sela acordo sobre o rompimento da barragem de Mariana, em 2015.

"As pessoas estão aprendendo a viver de mentiras", continuou Lula. Ele é crítico assumido das redes sociais, meio em que Nikolas é um dos principais expoentes da política brasileira. "Todo mundo aqui sabe, a verdade engatinha, a mentira voa."

Haddad foi à Câmara dos Deputados para uma audiência sobre as medidas para substituir o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). "É só pra aparecer. A pessoa fala: 'Agora eu sou um deputado pra valer, vou falar sério com o senhor'. E aí corre daqui, ele não quer ouvir a explicação. Esse tipo de atitude não é bom", reclamou Haddad após a interrupção.

O deputado mineiro tem incomodado o governo. Em janeiro, seu vídeo sobre uma suposta taxação do Pix, que nunca existiu, viralizou nas redes e agravou a crise na gestão, que, após um decreto da Fazenda, tentava desmentir os boatos falsos que circulavam na internet.