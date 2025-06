Lula chama Pacheco de 'futuro governador' em evento em Minas Gerais

O presidente quer um palanque mineiro forte para a provável candidatura à reeleição. Segundo maior colégio eleitoral do país, o estado é considerado crucial para qualquer campanha presidencial e ainda tem uma mística: desde a redemocratização, todos os candidatos que venceram em Minas Gerais venceram no Brasil. É o único ente federativo com este feito.

Pacheco tem desconversado. Aliados apontam que uma reeleição ao Senado é mais garantida do que a disputa ao governo estadual, cobiçado por diversas frentes com a saída do governador Romeu Zema (Novo), mesmo com apoio de Lula. Em 2026, serão duas vagas ao Senado por estado.

Como pró, Pacheco seria o nome da centro-esquerda contra diversos candidatos de centro-direita. O candidato natural de Zema, de direita, é o vice-governador Mateus Simões (Novo), enquanto o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) quer se lançar como nome do bolsonarismo. Também bolsonarista, o deputado Nikolas Ferreira (PL) corre por fora: apesar de popular, o ex-presidente já indicou que agora "não seria o momento" de lançá-lo.

Em 2022, Lula já fez aliança com o PSD no estado. Para o governo, ele apoiou o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (hoje Republicanos), derrotado por Zema, e para o Senado, o hoje ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), derrotado por Cleitinho.